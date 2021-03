Tensione altissima in casa Napoli. Il club azzurro è reduce dal pareggio della 25esima giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo, 3-3 scoppiettante tra due squadre che non hanno rinunciato a vincere. Non sono mancati i momenti di nervosismo, in particolar modo l’attaccante Insigne è esploso al termine della partita e De Laurentiis non ha gradito alcune mosse di Gennaro Gattuso. La sfida sembrava in mano agli azzurri nonostante una prestazione altalenante: vantaggio dei padroni di casa con l’autogol di Maksimovic, poi il pareggio firmato da Zielinski prima del nuovo vantaggio di Berardi su rigore. Nella ripresa il pareggio di Di Lorenzo e i due rigori trasformati da Insigne e Caputo.

Tensione in casa Napoli

In casa Napoli volano gli stracci dopo la partita della 25esima giornata del campionato di Serie A contro il Sassuolo. In primo lungo si è registrato lo sfogo durissimo di Insigne, l’attaccante non ha gradito l’ingenuità in occasione dell’episodio che ha portato al pareggio del Sassuolo, il calciatore ha scalciato prima una bottiglietta e poi un cartellone pubblicitario, poi ha rivolto qualche insulto nei confronti della squadra. I compagni non hanno gradito l’atteggiamento di Insigne ed è stato chiesto un chiarimento. Ancora più deluso il presidente De Laurentiis, sul banco degli imputati è finito anche l’allenatore Gennaro Gattuso, nel mirino le sostituzioni. L’addio al termine della stagione di Ringhio è ormai certo.