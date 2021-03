Le notizie del giorno, scoppia il caso Lukaku. L’annuncio di Buffon e il ritorno di Hamsik

Tutte le notizie del giorno che riguardano le squadre del campionato italiano ed estero. Una bomba che riguarda l’Inter ed in particolar modo l’attaccante Lukaku. Il belga sta disputando una stagione veramente entusiasmante e con gol e grandissime prestazioni sta trascinando la squadra di Antonio Conte. Non è riuscito a fare la differenza in Champions League, nella prossima stagione dovrà dimostrare di essere decisivo anche in campo europeo. Ma con quale maglia? E’ stata lanciata una notizia sorprendente, secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’. “Non riuscite a pagare Lukaku? Dateci uno tra Lautaro e Skriniar e sistemiamo tutto”, è il contenuto di una comunicazione tra l’Inter ed il Manchester United. Nel dettaglio i Red Devils hanno preteso di inserire nel contratto di cessione una clausola secondo cui, nel caso non venga rispettata una delle scadenze di pagamento, il club nerazzurro diventi debitore del Manchester United per l’intera cifra rimanente da saldare. Sembra che una scadenza sia saltata, non di una rata ma di un bonus. L’Inter non avrebbe pagato in tempo e sarebbe scattata la clausola. Per i nerazzurri adesso si è creato un debito nei confronti del Manchester United di circa 50 milioni. La richiesta del club inglese? Lautaro o Skriniar. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Le notizie del giorno, gli ultimi aggiornamenti

Gigi Buffon potrebbe ritirarsi al termine della stagione. “Nella mia testa c’è davvero un ultimo segnale di stop, un limite massimo, che è giugno 2023. Ma potrei anche smettere tra quattro mesi. Rinnovo a fine stagione? Ho imparato che nulla è certo nella vita…”. Il portiere è ancora competitivo tra i pali: “dicono che quando si raggiunge la mia età, il declino avviene tutto in una volta, da un momento all’altro. Non ci credo. Sento quello che provo e le sensazioni che provo dentro di me non mi fanno pensare che ci sarà un crollo improvviso”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Marek Hamsik è pronto al ritorno allo Slovan Bratislava. L’ex Napoli lascia la Cina, il centrocampista ha infatti risolto il contratto che lo legava al Dalian, l’obiettivo è quello di farsi trovare pronto per gli Europei sia dal punto di vista mentale ma soprattutto fisico. L’esperienza in Cina è stata nel complesso altalenante, l’ex Brescia non si è ambientato nel migliore dei modi. Le qualità tecniche non sono di certo in discussione, si tratta di un classe 1987 e può ancora confermarsi ad alti livelli, soprattutto in un campionato poco competitivo. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).