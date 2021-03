Paura dopo Juventus-Porto, crolla lo studio: giornalista travolto [VIDEO]

Grande paura dopo la partita di Champions League tra Juventus-Porto, su ESPN Colombia lo studio è praticamente crollato e ha travolto un giornalista. La sfida degli ottavi di finale della competizione ha regalato tantissime emozioni, la squadra di Andrea Pirlo ha vinto con il risultato di 3-2 dopo i tempi supplementari, ma il successo non ha permesso ai bianconeri di superare il turno contro i portoghesi. Decisivo per la qualificazione il risultato dell’andata (2-1). E’ stato un fallimento per i bianconeri che sono stati eliminati da una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico.

Juventus-Porto, crolla lo studio

Momenti di grade paura al termine della partita di ritorno degli ottavi di Champions League tra Juventus e Porto. Carlos Orduz ha rischiato veramente grosso, lo studio è crollato ed il giornalista è stato travolto. Per fortuna non ha riportato gravi conseguenze. In basso il VIDEO che in poco tempo ha fatto il giro del web.