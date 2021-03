Paura per Olsen, il portiere minacciato con un machete

Sono stati momenti di grande terrore per Robin Olsen, il portiere dell’Everton ma di proprietà della Roma. L’esperienza con la maglia giallorossa è stata negativa per l’estremo difensore che ha commesso tantissimi errori, adesso spera di trovare la giusta dimensione in una nuova realtà. Purtroppo ha dovuto fare i conti con un episodio fuori dal campo che ha rischiato di portare gravi conseguenza, fortunatamente non è successo nulla di grave. Tanta paura per il portiere che è stato vittima di un furto in casa.

I dettagli sulla rapina ad Olsen

Nel dettaglio il portiere Olsen si è trovato di fronte un gruppo di ladri che sono entrati in casa per compiere una rapina. Si sono presentati armati di machete e con il viso coperto dai passamontagna, Olsen è stato minacciato, presente all’interno dell’abitazione anche tutta la famiglia. I ladri hanno obbligato il portiere a consegnare tutti gli oggetti di valore e nel frattempo hanno spaventato la moglie Mia e i due figli di 5 e 2 anni. L’estremo difensore ha consegnato tutto ai ladri, l’episodio si è verificato il 6 marzo e Olsen difficilmente riuscirà a dimenticare questa brutta disavventura.