Pelé omaggia Cristiano Ronaldo: “complimenti per aver battuto il mio record”

Grandissima prestazione di Cristiano Ronaldo nella partita del campionato di Serie A contro il Cagliari, il portoghese ha messo a segno una tripletta che ha permesso alla Juventus di riscattare la delusione dell’eliminazione in Champions League contro il Porto. Il calciatore bianconero ha superato Pelé nella classifica goleador di tutti i tempi tra club e nazionali, sono stati raggiunti i 770 gol e Pelè ha deciso di complimentarsi con un post su Instagram.

“Cristiano, la vita è un volo solitario. Ognuno fa il suo viaggio. E che bel viaggio stai facendo! Ti ammiro molto, mi piace guardarti giocare e questo non è un segreto per nessuno. Congratulazioni per aver battuto il mio record di gol nelle partite ufficiali. Il mio unico rimpianto è non averti potuto abbracciare oggi. Ma lascio questa foto in tuo onore, con grande affetto, come simbolo di un’amicizia che esiste da tanti anni”.

Immediata è arrivata la risposta di Cristiano Ronaldo: “le ultime settimane sono state piene di notizie e statistiche che mi hanno considerato il miglior marcatore mondiale nella storia del calcio, superando i 757 gol ufficiali di Pelé. Anche se sono grato per quel riconoscimento, ora è il momento per me di spiegare perché non ho riconosciuto quel record fino a questo momento…Il mondo è cambiato da allora e anche il calcio è cambiato, ma questo non significa che possiamo semplicemente cancellare la storia secondo i nostri interessi. Oggi, quando ho raggiunto il traguardo ufficiale di 770 gol nella mia carriera professionale, le mie prime parole vanno dritte a Pelè. Non c’è giocatore al mondo che non sia cresciuto ascoltando storie sulle sue partite, i suoi gol e i suoi successi, e io non faccio eccezione. E per questo motivo, sono pieno di gioia e orgoglio quando riconosco il gol che mi ha messo in cima alla lista e mi ha permesso di superare il record di Pelé, qualcosa che non mi sarei mai sognato da bambino a Madeira. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo fantastico viaggio con me. Ai miei compagni di squadra, ai miei avversari, ai tifosi di questo bellissimo gioco di tutto il mondo e, soprattutto, alla mia famiglia e agli amici intimi: fidatevi di me quando dico che non ce l’avrei fatta senza di voi. Ora non vedo l’ora di affrontare le prossime partite e sfide! I prossimi record e trofei! Credetemi, questa storia è ancora lontana dall’essere finita. Il futuro è domani e c’è ancora tanto da vincere per la Juventus e il Portogallo! Unitevi a me in questo viaggio! Andiamo!”,