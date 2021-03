Porto, 6 sostituzioni contro la Juventus: il motivo

Il Porto è stato autore di una vera e propria impresa, la squadra di Conceicao ha superato il turno degli ottavi di finale di Champions League contro la Juventus. Il tecnico ha effettuato 6 sostituzioni e sul web si sono chiesti il motivo. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 3-2 per i bianconeri, a superare il turno sono stati i portoghese dopo il 2-1 dell’andata. Gli ospiti sono passati subito in vantaggio grazie ad un calcio di rigore trasformato da Sergio Oliveira che ha approfittato di un’ingenuità di Demiral. L’ex Fiorentina Chiesa ha provato a prendere per mano la squadra con una doppietta, ma ancora Sergio Oliveira ha beffato i bianconeri su calcio di punizione. Inutile il colpo di testa di Rabiot.

Le 6 sostituzioni del Porto

Al fischio finale grande festa in casa Porto che ha raggiunto un risultato veramente importante e per certi versi anche inaspettato. Adesso si candida ad essere una possibile outsider, ma già il risultato raggiunto è stato al di sopra di ogni aspettativa. Il Porto ha effettuato 6 sostituzioni durante il match ed in tanti si sono chiesti il motivo. La UEFA ha previsto uno slot aggiuntivo per quanto riguarda i tempi supplementari. Il Porto ha effettuato tre sostituzioni nei tre slot durante i 90 minuti regolamentari, poi un cambio tra il primo ed il secondo tempo supplementare che non viene contato nel totale degli slot. Infine a pochi minuti dal fischio finale ha usufruito del cambio in più e ha effettuato quinta e sesta sostituzione. Tutto in regola e previsto dal regolamento.