Si torna subito in campo per la 25ª giornata giornata del campionato di Serie A, tutti i pronostici che riguardano le squadre del massimo torneo italiano. La stagione è entrata ormai nel vivo per gli obiettivi di scudetto, Champions, Europa League e salvezza. Si parte subito con una defezione, la sfida tra Lazio e Torino non si disputerà dopo il parere negativo dell’Asl alla partenza della squadra granata a causa dei casi di Coronavirus. La Juventus non può permettersi un passo falso contro lo Spezia, trasferta difficile per il Napoli contro il Sassuolo. L’Atalanta affronta il Crotone, scontro salvezza tra Cagliari e Bologna. Interessante Fiorentina-Roma, derby Genoa-Sampdoria e il Milan affronta l’Udinese.

I pronostici di Serie A, 25ª giornata

JUVENTUS-SPEZIA 1 – Un solo risultato a disposizione per la squadra di Andrea Pirlo che deve riscattare il passo falso contro il Verona.

SASSUOLO-NAPOLI GOAL – Si affrontano due squadre che non rinunciano mai a giocare. Sono reduci da partite altalenanti ma in attacco si confermano sempre molto pericolose.

ATALANTA-CROTONE 1 – Partita ‘chiusa’ nel pronostico con la compagine di Gasperini che è nettamente superiore, prima in panchina per Cosmi nel club calabrese.

FIORENTINA-ROMA OVER – Sfida che si preannuncia apertissima tra due squadre che hanno bisogno di punti per la rispettiva classifica.

GENOA-SAMPDORIA GOAL – Il derby della Lanterna è sempre aperto a qualsiasi risultato. Entrambe sono reduci da una sconfitta e hanno intenzione di allontanarsi ulteriormente dalla zona rossa.

MILAN-UDINESE 1 – Dopo due sconfitte consecutive il Milan è tornato al successo contro la Roma, la prova di forza dei rossoneri è stata importante. La sfida interna contro l’Udinese non dovrebbe regalare delle sorpresa. La squadra di Pioli è ancora pienamente in corsa per lo scudetto nonostante il rendimento dell’Inter.

PARMA-INTER X2 – Non è una partita facile per la capolista, il Parma ha disperato bisogno di punti per la salvezza.

LE ALTRE PARTITE: