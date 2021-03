Rangers ad un passo dal titolo, tifosi in delirio. Il Governo: “mettete a rischio vite” [VIDEO]

I Rangers sono ormai ad un passo del titolo, gioia che manca ormai da 10 anni. Nelle ultime stagioni ha praticamente sempre dominato il Celtic, i Glasgow sono pronti a festeggiare. La squadra di Gerrard è reduce dal netto successo contro il St.Mirren, 3-0 il punteggio che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, il vantaggio sulla seconda (il Celtic) è addirittura di 21 punti. Il rendimento in stagione è stato veramente incredibile, i Rangers hanno conquistato 88 punti in 32 partite frutto di 28 vittorie e 4 pareggi, la compagine di Gerrard non ha mai perso.

La festa dei tifosi dei Rangers

La vittoria contro il St.Mirren ha avvicinato al titolo, i Rangers hanno bisogno di un solo punto per essere sicuri della vittoria finale. I tifosi si sono scatenati all’esterno dello stadio e le scene hanno creato motivi di grande discussione a causa del mancato rispetto delle regole di distanziamento per la pandemia da Coronavirus. Gli steward e la Polizia non sono riusciti a contenere la gioia dei Glasgow, il Governo scozzese è pronto a prendere provvedimenti come riportato da un portavoce: “Siamo estremamente delusi dal comportamento di coloro che si sono assembrati a Ibrox. Siamo in una fase cruciale nella lotta al virus, e le azioni di questa gente, che comunque sono una minoranza, mettono a rischio la salute e le vite degli altri, dei poliziotti e dell’intera comunita’. Lavoreremo con Scotland Yard e con il club affinchè scene del genere non si ripetano”.