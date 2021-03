Real Madrid, c’è la conferma di Zidane: i Blancos pensano ancora a Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo è un argomento caldissimo, il portoghese è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma potrebbe decidere di salutare l’Italia al termine della stagione. Il rendimento del portoghese è stato comunque positivo, ma nel complesso il percorso dei bianconeri non è stato all’altezza, in campionato è distante dalla vetta della classifica occupata dall’Inter, mentre in Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione dal Porto, una squadra nettamente inferiore dal punto di vista tecnico. Sono in corso valutazioni in casa Juventus ed il club non sembra in grado di pagare l’ingaggio pesantissimo anche per la prossima stagione (31 milioni di euro).

Il portoghese sta pensando seriamente di cambiare aria e le richieste di certo non mancano, il club bianconero valuta Cristiano Ronaldo circa 30 milioni di euro, ma l’ostacolo principale per i club è rappresentato dallo stipendio del calciatore. Le soluzioni portano a Psg e Manchester United, oppure Qatar o Stati Uniti, ma nelle ultime ore sta circolando prepotentemente anche il nome del Real Madrid. Una conferma è arrivata anche dall’allenatore dei Blancos Zinedine Zidane alla vigilia della partita della Liga spagnola contro l’Elche. “Tutti sappiamo cosa ha fatto Cristiano per il Real Madrid, l’affetto che tutti abbiamo per lui. Ma adesso è un giocatore della Juve e sta facendo molto bene. Non posso aggiungere altro, se ne dicono tante ma queste cose vanno rispettate”.