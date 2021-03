Real Madrid, Zidane sgancia la bomba: “torna Cristiano Ronaldo? Può darsi…”

Una bomba sul futuro di Cristiano Ronaldo, come confermato da Zinedine Zidane il calciatore potrebbe tornare al Real Madrid. Il portoghese ha risposto alle critiche con una grandissima prestazione in campionato contro il Cagliari, il calciatore era stato preso di mira dopo la debacle in Champions League contro il Porto. CR7 ha risposto da grande campione, il portoghese è stato autore di una tripletta in 32 minuti e l’obiettivo è quello di rilanciare la squadra verso l’obiettivo scudetto. Non sarà un’impresa facile considerando il rendimento dell’Inter. Nel frattempo continuano a circolare voci sul futuro di Cristiano Ronaldo.

Zidane sul futuro di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo è legato da un contratto con la Juventus fino al 2022, ma potrebbe salutare i bianconeri e l’Italia al termine della stagione. La soluzione più calda porta al Real Madrid, la conferma è arrivata direttamente dall’allenatore Zinedine Zidane.

“Tante voci sul ritorno di Ronaldo a Madrid? Può darsi, può essere. Adesso è alla Juve e rispettiamo i bianconeri, io certo lo rivorrei, tutto quello che ho fatto l’ho fatto con lui. E’ straordinario”. La Juventus chiede 30 milioni di euro per il cartellino, il Real Madrid non ha problemi a versare la cifra. Poi i Blancos dovranno trovare l’accordo con il calciatore, con un sacrificio da parte di entrambi la fumata bianca è probabile.