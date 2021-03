I risultati del turno infrasettimanale di Serie B hanno fornito interessanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica, in particolar modo prova di forza per l’Empoli che torna al successo, blitz sul campo della Reggina. Nel primo match successo in rimonta del Venezia che ha avuto la meglio della Reggiana. Il Monza non è riuscito ad andare oltre il pareggio contro il Frosinone (2-2). Due partite si sono concluse a reti inviolate: Lecce-Entella e Salernitana-Spal. Colpo esterno del Pisa contro l’Ascoli, scatto in classifica del Chievo che supera il Pordenone. Bene anche il Brescia contro il Cosenza. Nel finale colpo del Pescara contro il Cittadella. Tutti i risultati e la classifica.

I risultati di Serie B, 26ª giornata

VENEZIA-REGGIANA 2-1

FROSINONE-MONZA 2-2

ASCOLI-PISA 0-2

BRESCIA-COSENZA 2-0

CHIEVO-PORDENONE 3-0

CITTADELLA-PESCARA 0-1

LECCE-ENTELLA 0-0

REGGINA-EMPOLI 0-3

SALERNITANA-SPAL 0-0

LA CLASSIFICA