Zlatan Ibrahimovic è un assoluto protagonista dell’edizione di Sanremo, il calciatore del Milan si sta mettendo in mostra anche lontano dal rettangolo di gioco, il suo futuro potrebbe anche essere nel mondo dello spettacolo. L’attaccante si è scatenato con alcune battute veramente divertenti ed il suo modo di fare è stato molto apprezzato. Lo svedese è andato incontro ad un imprevisto, un incidente in autostrada ha impedito l’arrivo in orario di Ibrahimovic, il calciatore è stato accompagnato da un motociclista. Franco, l’eroe che ha permesso la presenza dello svedese alla puntata di Sanremo ha svelato qualche retroscena.

L’uomo che ha salvato Ibrahimovic

Intervistato in onda su Radio Monte Carlo all’interno di “Bonjour Bonjour”, il programma condotto da Monica Sale, Davide Lentini, Stefano Andreoli e Andro Merkù, l’uomo ha svelato tutti i dettagli.

“È successo che ieri c’era un traffico impressionante e allora io nel pomeriggio ho deciso di uscire in moto. Stavo tornando a casa a Borgio Verezzi e, fermo nel traffico, vedo questo van nero con due persone a bordo e vedo che uno sembrava Ibrahimovic. Ho pensato: ‘Ma questo è Ibra’. L’autista abbassa il finestrino e dice: ‘Ibra chiede se lo porti a Sanremo’. Sì certo ti porto, non c’è problema. Avevo un casco sotto la sella, ho chiamato mia moglie e le ho detto: ‘Sto accompagnando Ibra a Sanremo’ e lei non mi ha creduto”.

Infine conclude: “Voleva guidare lui, però io gli ho detto ‘No no Ibra, guido io. Mi ha chiesto come potesse ringraziarmi, mi ha detto che mi manderà la maglia. Non sono neanche riuscito a fare una foto perché, quando siamo arrivati, lui era di corsissima, è sceso dalla moto ed è entrato all’Ariston. Mia moglie alla fine mi ha creduto, il matrimonio è salvo”.