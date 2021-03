Sarri torna al Napoli? L’ex medico De Nicola chiude la porta

L’allenatore Maurizio Sarri non è riuscito a garantirsi la conferma sulla panchina della Juventus, nonostante la vittoria dello scudetto. Il tecnico ha pagato il rapporto non idilliaco con i calciatori e con la dirigenza e adesso aspetta una chiamata da parte delle squadre del campionato di Serie A. L’intenzione sembra quella di aspettare la prossima stagione e iniziare una nuova avventura con tutta la preparazione pre-campionato, subentrare a campionato in corso non è quasi mai una scelta vantaggiosa. Continuano a circolare voci su un possibile ritorno a Napoli, ma la situazione non sembra caldissima.

L’ex medico De Nicola sulle voci su Sarri

Le voci su un possibile ritorno di Maurizio Sarri a Napoli non sembrano trovare conferma, sono arrivate indicazioni da parte di Alfonso De Nicola, ex medico sociale del Napoli, ai microfoni di Radio Crc: “Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E’ questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff medico. A me piacerebbe tornare a lavorare in azzurro, ma come faccio se non mi chiamano? Sento l’affetto dei tifosi, forse con me si sentivano tranquilli. Vedo che c’è tanto amore anche nei confronti di Sarri, ma non credo che tornerà in azzurro. Quando sei nel Napoli, devi restarci. Se vai via, non torni più”.