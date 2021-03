E’ arrivata la sentenza nei confronti di Luigi Sartor. L’ex calciatore era stato arrestato in flagranza di reato mentre coltivava una serra di marijuana, è stato trovato in mezzo a centinaia di piantine con lo scopo di produrre sostanze stupefacenti. L’ex di Juventus, Roma, Parma, Inter e Verona è stato condannato a un anno e due mesi con rito abbreviato. E’ arrivata anche la condanna per l’amico ma essendo incensurato ha avuto la sospensione della pena. Per Sartor sono state riconosciute le attenuanti ed esclusa la recidiva.

Sartor, la condanna

Al momento l’ex calciatore si trova ai domiciliari e ha chiesto di fare volontariato in una comunità per ragazzi tossicodipendenti. La vita del calciatore è stata sempre sopra le righe, in carriera ha indossato tante maglie prestigiose nel calcio italiano. Le più importanti sono state sicuramente quelle di Juventus, Inter e Roma, senza dimenticare quelle con Vicenza, Parma, Genoa, Verona e Ternana. Adesso questa brutta vicenda che si è conclusa con una condanna a un anno e due mesi.