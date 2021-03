Serbia-Portogallo, gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo: l’attaccante perde la testa [VIDEO]

Le partite delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022 hanno regalato tantissime emozioni, in particolar modo è stata avvincente la sfida tra Serbia e Portogallo e ha visto un gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo. Il match si è concluso sul risultato di 2-2, vantaggio ospite con la doppietta di Jota, poi la rimonta della Serbia con Mitrovic e Kostic. Al 92′ si è registrata anche l’espulsione di Milenkovic. Al 94′ gol fantasma non assegnato a Cristiano Ronaldo, la palla calciata da CR7 ha superato completamente la linea ma l’arbitro non convalida la rete. In questa competizione non è presente il Var e quindi il gol non è stato assegnato tra la furia di Cristiano Ronaldo che ha lanciato la fascia. In basso i VIDEO.

A Cristiano le tangan el 2-3 en 93’! Los árbitros NO le han dado GOL 🤭🤭#Portugal de locooos @Cristiano pic.twitter.com/wC38hmSVjS — Gerard Romero (@gerardromero) March 27, 2021