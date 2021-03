Si avvicina la 25ª giornata giornata del campionato di Serie A e la decisione è stata quella di ricordare Davide Astori a tre anni di distanza dalla morte. Si gioca un turno fondamentale per il massimo torneo italiano, in particolar modo sono in arrivo indicazioni per la zona scudetto. La Juventus deve riscattare il pareggio contro il Verona e affronta lo Spezia, l’Inter sarà chiamato dalla trasferta contro il Parma mentre il Milan cerca conferme con l’Udinese. Sfide molto importanti anche per evitare la retrocessione, sono tante le squadre in lotta per lo stesso obiettivo.

Il ricordo di Astori

Nel frattempo iniziativa della Lega Serie A per ricordare Davide Astori a tre anni di distanza dalla morte, il difensore era stato trovato senza vita in albergo prima della partita contro l’Udinese.

“La Lega Serie A, in occasione del terzo anniversario dalla scomparsa, ricorderà Davide Astori in tutte le gare della 25ª giornata di Serie A TIM. Al minuto 13’ 00’’ su tutti i maxischermi degli stadi sarà proiettata per 13 secondi una foto di Davide, indimenticato campione che in Serie A TIM ha vestito le maglie di Cagliari, Roma e Fiorentina”.

“Davide è sempre nei pensieri di tutti noi – ha dichiarato il Presidente di Lega Serie A Paolo Dal Pino – un grande Capitano che si è sempre contraddistinto per correttezza e lealtà e che ricordiamo come esempio per le generazioni future”.