Serie A, la corsa scudetto: altro mattoncino dell’Inter, ma non è ancora fatta. Tutte le insidie

Con il posticipo tra Inter e Atalanta si è conclusa la 26esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate tantissime indicazioni soprattutto per la zona scudetto. La squadra di Antonio Conte ha superato quella di Gasperini con il risultato di 1-0, decisivo un gol in mischia in Skriniar con gli ospiti che avrebbero meritato almeno un risultato positivo per il gioco espresso. E’ tornato su ottimi livelli il Milan che ha conquistato tre punti preziosissimi sul campo del Verona, nonostante le tante assenze i rossoneri hanno dimostrato di essere un grande gruppo. Non molla di un centimetro la Juventus, nonostante la sfida di Champions la compagine di Andrea Pirlo ha giocato al massimo e conquistato tre punti contro la Lazio. Successi di Roma e Napoli che però non sembrano in grado di rientrare in corsa per il primo posto.

INTER 62 PUNTI – La squadra di Antonio Conte ha superato un ostacolo durissimo, l’Atalanta. La capolista ha conquistato la settima vittoria consecutiva contro una squadra sicuramente forte e che ha tenuto il pallino del gioco per gran parte del match. L’Inter ha messo un altro mattoncino verso la vittoria del titolo, ma non è ancora fatta perché le insidie non mancano. A partire dalle prossime gare contro squadre in lotta per importanti obiettivi.

TORINO-INTER

INTER-SASSUOLO

BOLOGNA-INTER

MILAN 56 PUNTI – Le ultime prestazioni non erano state convincenti, ma contro l’Hellas Verona è tornato su ottimi livelli. La squadra di Stefano Pioli si è dimostrata più forte delle assenze ed è ancora pienamente in corsa per il primo posto. Sarà fondamentale il recupero di alcuni calciatori chiave, il punto di forza è sicuramente il gruppo, merito anche e soprattutto dell’allenatore rossonero. Il calendario non è facile, a partire dalla prossima partita contro il Napoli.

MILAN-NAPOLI

FIORENTINA-MILAN

MILAN-SAMPDORIA

JUVENTUS 52 PUNTI – Deve ancora recuperare la sfida contro il Napoli, potenzialmente può portarsi a 7 punti dall’Inter. Non sono pochi, ma nemmeno tantissimi per una squadra molto forte. Il percorso in Champions League potrebbe condizionare anche il rendimento in campionato. Il calendario può rappresentare un vantaggio, la sfida più difficile è proprio quella contro l’11 di Gattuso.

CAGLIARI-JUVENTUS

JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS-BENEVENTO

LE ALTRE SQUADRE – Potenzialmente sono ancora in corsa Roma, Atalanta e Napoli ma come rose non sembrano in grado di poter lottare fino alla fine. I giallorossi sono reduci da due vittorie consecutive, ma nel corso del campionato hanno dovuto fare i conti con qualche passo falso di troppo. La sconfitta contro l’Inter non ha cambiato il giudizio sull’Atalanta che ha disputato una grandissima prestazione. Dovrà conquistare il quarto posto ed il calendario può aiutare. Per il Napoli molto dipenderà dal recupero contro la Juventus, nelle prossime partite tre trasferte di brividi.

Roma

PARMA-ROMA

ROMA-NAPOLI

SASSUOLO-ROMA

Atalanta

ATALANTA-SPEZIA

VERONA-ATALANTA

ATALANTA-UDINESE

Napoli