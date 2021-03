Serie A, la corsa scudetto: il calendario aiuta l’Inter, la Juventus non molla ed il Milan pensa all’Europa League

E’ il momento dei bilanci dopo la 27esima giornata del campionato di Serie A, in particolar modo sono arrivate indicazioni per quanto riguarda la corsa scudetto. L’Inter vince ma non convince, la squadra di Antonio Conte ha conquistato tre punti preziosissimi per la classifica contro il Torino. I granata avrebbero meritato il pareggio, i nerazzurri si sono confermati concreti in fase realizzativa grazie alla coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro. Il Milan rischia di allontanarsi definitivamente dalla corsa al titolo dopo il ko contro il Napoli, non molla invece la Juventus che sembra essere la rivale numero uno dell’Inter, netto successo contro il Cagliari. Atalanta, Napoli e Roma sono le squadre in corsa per la qualificazione in Champions League.

La corsa scudetto

INTER 65 PUNTI – Continuano ad essere i netti favoriti alla vittoria finale. Il club nerazzurro ha ormai raggiunto la giusta consapevolezza e riesce a vincere le partite anche senza entusiasmare. E’ stato il caso dell’ultimo match contro il Torino, l’Inter ha giocato male, ha rischiato nel primo tempo con il palo colpito da Lyanco e poi ha vinto grazie ad episodi favorevoli: un calcio di rigore ed una magia di Lautaro Martinez. La compagine di Conte ha conquistato l’ottava vittoria consecutiva, un rendimento veramente incredibile che ha permesso alla squadra di scappare in classifica. Anche il calendario può essere considerato favorevole, la strada verso il titolo è ormai in discesa.

MILAN 56 PUNTI – I rossoneri sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Napoli, nel complesso la prestazione non è stata da dimenticare. La squadra di Stefano Pioli può recriminare per un calcio di rigore non concesso nel finale. La partita è stata anche condizionata dall’impegno di Europa League contro il Manchester United e la testa era rivolta ovviamente anche al ritorno. Il Milan ha dovuto fare i conti con una serie di infortuni e le rotazioni sono state limitate. L’intenzione dei rossoneri sembra quella di puntare tutto sull’Europa League con l’obiettivo di chiudere il campionato con la qualificazione in Champions. Il calendario può dare comunque una mano nelle prossime partite.

JUVENTUS 55 PUNTI – Dopo l’eliminazione in Champions League contro il Porto si è concentrata solo sul campionato ed i risultati si sono subito visti. E’ arrivata una grande prestazione contro il Cagliari con la pratica che era chiusa già dopo 32 minuti, grazie ad uno strepitoso Cristiano Ronaldo autore di una tripletta. Il portoghese ha messo alle spalle le ultime critiche e si conferma sempre più leader della classifica marcatori. Il distacco dall’Inter continua ad essere molto importante, dovrà conquistare assolutamente i tre punti nel recupero contro il Napoli. Anche in questo caso il calendario regale poche insidie, l’unica sembra proprio la squadra di Gennaro Gattuso.