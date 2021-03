Serie A, l’analisi dopo la 28ª giornata: il Milan tiene in vita il campionato, Spezia e Benevento fanno saltare il banco

La 28ª giornata del campionato di Serie A si è conclusa con il big match tra Roma e Napoli, sono arrivate tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Non sono mancate le polemiche per il rinvio della partita di campionato tra Inter e Sassuolo, la squadra di Antonio Conte non è scesa in campo a causa dei casi di Coronavirus e l’ATS di Milano ha bloccato i nerazzurri. Tonfo della Juventus che ha perso in casa contro il Benevento e deve salutare le speranze di vincere lo scudetto, è il Milan a tenere in vita il campionato grazie al successo in rimonta contro la Fiorentina. Per il resto è bellissima la corsa per la Champions, mentre Spezia e Benevento hanno fatto saltare il banco per quanto riguarda la salvezza.

La corsa scudetto e Champions League

La 28ª giornata è stata favorevole… all’Inter. I nerazzurri non sono scesi in campo e hanno approfittato del passo falso della Juventus, la vittoria del titolo sembra più vicina. Nonostante la rimonta del Milan, i rossoneri hanno conquistati tre punti sul campo della Fiorentina e sono l’unica squadra in grado di poter strappare il titolo all’Inter. La Juventus è ormai fuori dai giochi, non solo per i punti di distacco, ma anche e soprattutto per le prestazioni, l’ultima contro il Benevento è stato da dimenticare. L’Inter dunque si avvicina al titolo e solo il Milan può tenere in vita il campionato. Più emozionante la corsa Champions con 5 squadre in lotta per due posti. L’Atalanta si dimostra una delle squadre più in forma del campionato ed il blitz contro il Verona ha permesso di mantenere la quarta posizione. In grande spolvero il Napoli che ha vinto lo scontro diretto contro la Roma, la compagine di Gattuso ha conquistato la terza vittoria consecutiva. I giallorossi rischia tanto, considerando anche il rendimento della Lazio.

La corsa salvezza

E’ saltato il banco per quanto riguarda la corsa salvezza. Si sono registrate due vittorie decisive di Spezia e Benevento. La squadra di Filippo Inzaghi ha realizzato una vera e propria impresa, il successo contro la Juventus è stato sicuramente inaspettato e ha permesso di effettuare uno scatto in classifica. Stesso discorso per la compagine di Italiano che ha vinto lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il distacco adesso è molto importante, con Spezia e Benevento che possono vantare 6 e 7 punti su Torino e Cagliari. Il Parma si è giocato forse le ultime chance di salvezza dopo il ko contro il Genoa, non dovrebbe rischiare la Fiorentina. Il Genoa si è messo al sicuro. Crotone e Parma sono le principali candidate alla retrocessione, Torino e Cagliari rischiano di giocarsi l’ultimo posto.