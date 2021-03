Serie A, le decisioni su Juventus-Napoli e Lazio-Torino

Sono arrivate importanti decisioni che riguardano il campionato di Serie A. In particolar modo il Giudice sportivo non ha confermato il 3-0 a tavolino della partita Lazio-Torino. La sfida non si è giocata a causa della mancata partenza della squadra granata per alcuni casi positivi al Coronavirus, la gara dovrà giocarsi regolarmente. Il club biancoceleste non ci sta e Lotito preannuncia battaglia. “Prendiamo atto del provvedimento del giudice sportivo. Agiremo in tutte le sedi preposte per far valere le nostre ragioni”, si legge in un comunicato pubblicato dalla Lazio e non sono da escludere colpi di scena.

Juventus-Napoli, cambia la data

Novità anche sul recupero della partita Juventus-Napoli, la data slitta ancora. La sfida era stata rinviata per lo stesso motivo di Lazio-Torino, ovvero la mancata partenza della squadra di Gattuso a causa dei casi positivi al Coronavirus. Il recupero era stato spostato originariamente al 17 marzo, ma la sfida si disputerà il 7 aprile alle 18.45. Sarà una partita fondamentale per le zone alte della classifica, la squadra di Andrea Pirlo si gioca le ultime chance di tornare in corsa per la scudetto, gli azzurri sono in lotta per la Champions League.