Svizzera-Lituania in ritardo di 20 minuti: la porta è… troppo alta [FOTO]

La partita tra Svizzera e Lituania è iniziata con 20 minuti di ritardo per un motivo veramente strano, la porta era… troppo alta. Si sono giocate le sfide valide per la seconda giornata delle qualificazioni ai mondiali in Qatar del 2022, la fase a gironi entra sempre più nel vivo. E’ scesa in campo anche l’Italia che ha vinto con il risultato di 0-2 contro la Bulgaria.

Svizzera-Lituania ha regalato emozioni in campo, ma è iniziata in ritardo. Il delegato Fifa ha notato una porta più alta dell’altra, circa 10 i centimetri di differenza. L’altezza superava quanto previsto da regolamento, ovvero 2,44 metri. Per trovare una nuova porta sono serviti circa 20 minuti.