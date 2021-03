Ternana, rinviato l’appuntamento con la promozione: l’Avellino rovina la festa

La Ternana dovrà rinviare ancora l’appuntamento con la promozione nel campionato di Serie B. Stagione veramente incredibile per la squadra di Lucarelli che ha conquistato 78 punti in 31 partite, frutto di 24 vittorie, 6 pareggi ed una sconfitta, si tratta di un rendimento veramente incredibile. La Ternana non è riuscita ad ottenere un risultato migliore dell’Avellino, era l’unica combinazione per festeggiare la promozione già nella giornata di oggi. La capolista può contare su 15 punti di vantaggio, un distacco sicuramente tranquillizzante.

La giornata di Serie C

La Ternana potrà festeggiare la promozione nel prossimo match proprio contro l’Avellino, una sfida che si preannuncia ricca di emozioni. La squadra di Lucarelli si è confermata inarrestabile anche contro il Bisceglie, la partita si è conclusa sul risultato di 1-2 con le reti di Paghera e Suagher. Non molla di un centimetro l’Avellino che ha superato con il risultato di 1-0 il Virtus Francavilla, decisivo Maniero. Nelle altre partite vittoria della Vibonese contro il Teramo, gol e spettacolo tra Viterbese e Potenza, il match si è concluso sul risultato di 2-2.