La 24esima giornata del campionato di Serie A ha confermato tutte le qualità di Fikayo Tomori, difensore del Milan che si sta mettendo in mostra nel massimo campionato italiano. Il club rossonero è tornato al successo dopo due sconfitte consecutive, la squadra di Stefano Pioli è stata protagonista di una prova di forza nella gara dell’Olimpico grazie alle reti messe a segno da Kessie su calcio di rigore e Rebic, per i padroni di casa inutile la marcatura di Veretout. Si è messo in mostra il canadese, il calciatore è di proprietà del Chelsea ed il Milan può vantare il riscatto di 28 milioni, cifra sicuramente alta ma che Tomori ha dimostrato di valere.

Chi è Fikayo Tomori

Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori, detto Fikayo è un calciatore canadese naturalizzato inglese, difensore del Milan, in prestito dal Chelsea. E’ considerato un calciatore di grande prospettiva, si tratta di un centrale che può giocare anche in zona esterna. La sua caratteristica principale è la forza fisica e nel corso degli anni è migliorato tantissimo anche dal punto di vista tecnico. E’ molto atletico e veloce, bravo anche nel gioco aereo. E’ cresciuto nel settore giovanile del Chelsea e ha esordito in prima squadra nel 2016, successivamente tre esperienze in prestito: Brighton, Hull City e Derby County. Torna al Chelsea ma non riesce a giocare con continuità così viene ceduto al Milan in prestito con diritto di riscatto. Si è messo in mostra con ottime prestazioni, i rossoneri potrebbero pensare alla conferma.