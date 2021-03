La corsa salvezza del Torino rischia di essere pesantemente condizionata dai casi di Coronavirus. Il club granata ha fatto i conti con il sorpasso del Cagliari, la squadra di Semplici è reduce da due vittorie consecutive. La squadra di Davide Nicola dovrà recuperare sicuramente la partita contro il Sassuolo, mentre c’è incertezza sulla sfida contro la Lazio. Il Torino non aveva ricevuto l’ok dall’Asl per la partenza per Roma a causa dei casi di Coronavirus, la Lega Serie A invece aveva confermato regolarmente la sfida. Alla fine potrebbe arrivare la sconfitta 3-0 a tavolino, ma il presidente Cairo ha annunciato una serie di ricorsi e alla fine la situazione potrebbe concludersi come Juventus-Napoli, sfida che si recupererà a breve dopo che il Collegio di Garanzia del Coni ha dato ragione alla società del presidente De Laurentiis.

Emergenza totale in casa Torino

Il Torino dovrà scendere in campo nella prossima partita del campionato di Serie A, ma rischia di farlo con una squadra pienamente rimaneggiata. La compagine di Davide Nicola sarà chiamata dalla sfida contro il Crotone, un vero e proprio scontro per la salvezza. Il Torino deve fare i conti con 10 positività al Coronavirus, di cui ben 8 sono calciatori. Il tecnico granata sta così prendendo in considerando 6 calciatori della Primavera che ‘rischiano’ di essere lanciati subito in campo: Raffaele Spina, Gianmarco Todisco, Jean Freddi Greco, Altin Kryeziu, Krysztofer Horvath e Christian Celesia. Successivamente potrebbero aggiungersi anche Erick Ferigra e Matteo Procopio. Una vera e propria emergenza in un momento decisivo della stagione.