Tottenham, Mourinho contro i calciatori: “sono egoisti”

Il Tottenham è reduce dalla vittoria in Premier League contro l’Aston Villa, la partita si è conclusa sul risultato di 0-2 con le reti messe a segno da Carlos Vinicius e Kane su calcio di rigore. La squadra sta disputando una stagione positiva, in 29 partite ha conquistato 48 punti frutto di 14 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte, al momento occupa la sesta posizione in classifica e può puntare la qualificazione in Europa League, ma anche quella in Champions League. Nel prossimo match sarà chiamato dalla trasferta contro il Newcastle, l’intenzione è quella di conquistare una serie di vittorie consecutive.

Mourinho contro i calciatori

Non mancano i momenti di tensione in casa Tottenham. Lo spogliatoio del Tottenham “è diviso a causa di giocatori egoisti e di agenti che pensano solo ai loro interessi e ad avere rapporti con certa stampa”, è il duro sfogo dell’allenatore Mourinho rilasciate ai microfoni di Sky Sport. “Invece dovrebbe svilupparsi l’empatia, quello spirito di squadra che ti fa dire ‘lo faccio per te, e tu lo fai per me’, oppure ‘io vinco se gioco e mi impegno per 90 minuti’ o ‘vinco anche quando sto 90 minuti in tribuna’. E’ questo di cui hai bisogno per far crescere un gruppo. Ma al giorno d’oggi ha bisogno di tempo perché la società è cambiata e i profili psicologici dei più giovani non sono facili da comprendere”.