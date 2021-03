Tutti in fila per Cristiano Ronaldo: Solskjaer conferma l’interesse del Manchester United

Sta per aprirsi una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è legato da un contratto fino al 2022 con la Juventus ma il divorzio dovrebbe materializzarsi già dalla prossima stagione. Il contratto da 31 milioni di euro pesa tantissimo per le casse del club bianconero, l’addio dunque sembra molto probabile. Il portoghese non è riuscito a conquistare la Champions League con la Juventus, la missione è dunque fallita. Sono tante le squadre pronte a fare follie per CR7, dal Real Madrid al Psg fino ad arrivare al Manchester United.

Le indicazioni di Solskjaer su Cristiano Ronaldo

Anche il Manchester United lavora al ritorno di Cristiano Ronaldo, un club che ha dato già tanto al calciatore. Gli inglesi cercano calciatori forti in campo ed in grado di portare vantaggi anche economici, l’attaccante della Juventus rappresenta l’identikit perfetto. Il tecnico Solskjaer ha fornito indicazioni attraverso il sito ufficiale del club. “Ci sono alcuni giocatori con cui ho giocato coi Red Devils che mi piacerebbe avere nella mia squadra a partire da Roy Keane che però non sono sicuro di poter gestire. E poi di sicuro Ronaldo, che è stato il miglior giocatore del mondo al fianco di Messi negli ultimi 10-15 anni”. La Juventus chiede 30 milioni di euro per il cartellino.