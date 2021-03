Verratti, è arrivato il momento di dimostrare chi sei veramente

Marco Verratti è uno dei calciatori italiani di maggiore qualità, il centrocampista si è confermato come un giocatore fondamentale per Nazionale e Psg. Già dalla prima esperienza nel campionato italiano ha dimostrato di essere un giocatore di grandissima prospettiva, il campionato con il Pescara di Zeman è stato veramente entusiasmante, con Immobile e Insigne è riuscito a conquistare la promozione in Serie A. I club più importanti italiani non sono riusciti ad assicurarsi le prestazioni del calciatore, l’inserimento del Psg è stato decisivo e Verratti ha accettato con grande entusiasmo l’esperienza all’estero. L’impatto è stato positivo ed è diventato un calciatore insostituibile.

Adesso il salto di qualità in Nazionale

La Nazionale italiana ha bisogno del miglior Verratti. La prestazione del calciatore del Psg, nella sfida di qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, contro l’Irlanda del Nord non è stata entusiasmante. Il centrocampista si è nascosto un pò troppo e non è riuscito a prendere per mano la squadra. Nel corso della carriera ha dimostrato grande personalità, ma adesso è arrivato il momento di tirarla fuori anche nelle competizioni più importanti. Mancini ha intenzione di affidargli le chiavi del centrocampo in vista dei prossimi Europei e Mondiali, è in arrivo il banco di prova più importante per un calciatore in grado di fare la differenza a centrocampo. La concorrenza è comunque spietata, l’Italia può contare su calciatori dal futuro assicurato nello stesso reparto, Locatelli su tutti.