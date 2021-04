Arsenal, l’annuncio di Aubameyang: “ho contratto la malaria” [FOTO]

Pierre-Emerick Aubameyang ha la malaria. Il calciatore dell’Arsenal ha confermato la notizia attraverso un messaggio pubblicato sui profili social. L’attaccante ha pubblicato un selfie dall’ospedale con l’obiettivo di rassicurare tutti i tifosi, il calciatore sta seguendo i compagni nel match di Europa League contro lo Slavia Praga.

“Ciao ragazzi, grazie per tutti i messaggi e le chiamate. Purtroppo ho contratto la malaria mentre ero in Gabon per gli impegni della nazionale qualche settimana fa. Ho trascorso qualche giorno in ospedale questa settimana ma adesso sto meglio grazie al gran lavoro dei dottori che hanno scoperto e curato il virus velocemente. Non mi sentivo al meglio in queste ultime due settimane ma tornerò più forte di prima e presto! Adesso guarderò i miei compagni, è una grande gara per noi! Andiamo a prenderci la vittoria”.