Atalanta, Gasperini mette le cose in chiaro: “non ho mai interrotto il controllo antidoping”

L’Atalanta si gioca tantissimo nel match di campionato contro la Juventus, le due squadre sono pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League ed i bianconeri non potranno contare su Cristiano Ronaldo a causa di un infortunio. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma. Prima del match ha parlato l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico ha affrontato l’argomento del suo deferimento al Tribunale Nazionale Antidoping per i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale Antidoping) durante il controllo a sorpresa nei confronti di un suo calciatore: “diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla questione”, ha obiettato il tecnico durante la conferenza stampa.

“Posso solo dire che non c’è stata alcuna interruzione. Sul resto spiegherò tutto in udienza”. Il tecnico dovrà presentarsi davanti al TNA il prossimo 10 maggio: Gasperini ha già rifiutato il patteggiamento proposto dal procuratore antidoping Pierfilippo Laviani, ma rischia il doppio della pena. La preoccupazione è quella di dover saltare le ultime tre giornate di campionato più la finale di Coppa Italia proprio contro la Juventus.