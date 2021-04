Bayern Monaco, è ufficiale: Nagelsmann è il nuovo allenatore, pagata una clausola altissima

Il Bayern Monaco ha già individuato il sostituto di Flick, il tecnico aveva annunciato l’addio al termine della stagione. Il futuro allenatore sarà Julian Nagelsmann, attuale guida del Lipsia. I bavaresi hanno scelto l’allenatore 33enne per iniziare un nuovo progetto, l’obiettivo sarà quello di vincere in campionato ed in Europa. L’annuncio è arrivato direttamente dal club su Twitter: “Julian Nagelsmann diventa l’allenatore del FC Bayern. Il contratto di Hansi Flick viene risolto come richiesto”. Sarà il trasferimento più oneroso in Bundesliga per un allenatore, il Bayern Monaco ha trovato l’accordo con il Lipsia per liberare il tecnico: il pagamento di una clausola di 25 milioni di euro. Accordo di 5 anni.

Chi Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann è un allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco. E’ un classe 1987, quindi ancora giovanissimo ma ha già dimostrato di essere un tecnico molto preparato. Nel corso della breve carriera ha cambiato diversi moduli: il 3-4-2-1, il 3-5-2 e il 3-4-3. Subito dopo la carriera da calciatore, inizia quella di allenatore: viene ingaggiato dal Monaco 1860 come vice allenatore di Marco Kurz. Poi viene chiamato dall’Hoffenheim, inizia dall’Under 17 e dall’Under 19, dimostra ottime qualità e viene promosso in prima squadra. Ma l’esperienza più importante è sicuramente quella con Lipsia: riesce nell’impresa di portare un piccolo club ad altissimi livelli. Si prepara per il definitivo salto di qualità, il Bayern Monaco rappresenta l’occasione della vita.