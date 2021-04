Bologna, Mihajlovic tira le orecchie a Mancini: “perché convocare Soriano e lasciarlo in tribuna?”

I campionati si sono fermati per lasciare spazio alle Nazionali, sabato sarà una giornata ricca di emozioni con tante partite in programma per quanto riguarda il campionato di Serie A. Nel frattempo il tecnico Sinisa Mihajlovic tira le orecchie a Mancini per la convocazione di Soriano, il calciatore rossoblu non è mai sceso in campo. Il Bologna è a caccia dei punti della tranquillità, la salvezza è sempre più a portata di mano. La Nazionale italiana ha conquistato tre vittorie consecutive nei tre match di qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022.

Mihajlovic su Mancini

Il Bologna si prepara per la partita di campionato l’Inter e l’allenatore Sinisa Mihajlovic ha tirato le orecchie al Ct Roberto Mancini: “Se fosse stato molto attento alle vicende del Bologna, Mancini non avrebbe portato Soriano per fare tre tribune. Non mi attendevo zero minuti in tre gare: lui è il miglior centrocampista italiano e non mi è parso giusto. Averlo saputo, era meglio se fosse rimasto con noi: non mi è piaciuto, parlo da allenatore del Bologna e da amico di Mancini. Tre tribune contro… chi? E dagli soddisfazioni, ha fatto nove gol, tanti assist. Fallo giocare. Se io fossi stato Soriano l’avrei mandato a quel paese: con tutto il rispetto per la nazionale e Mancio”.