Brividi Cagliari-Parma: Kurtic scoppia in lacrime, consolato da Joao Pedro e Semplici [FOTO]

Emozioni, indicazioni per la lotta salvezza e lacrime, con il gesto di Joao Pedro con Kurtic che ha fatto il giro del web. Si è concluso l’anticipo serale della 31esima giornata del campionato di Serie A tra Cagliari e Parma, la sfida si è conclusa con un incredibile 4-3 che ha rilanciato i sardi verso la salvezza. Nei primi 31 minuti il risultato è già di 0-2 grazie ai gol di Pezzella e Kucka.

I sardi rientrano in partita con la marcatura di Pavoletti. Nella ripresa il tris di Man. Un gol di Marin riapre ancora la sfida, in pieno recupero arrivano due clamorosi gol del Cagliari con Pereiro e Cerri. Al fischio finale Kurtic è scoppiato in lacrime, a consolarlo non sono stati i suoi compagni, ma due avversari: Joao Pedro e Semplici.