Bruno Peres fa infuriare i tifosi della Roma: “il sorriso non ce lo toglie nessuno”

Sono ore calde in casa Roma, la squadra giallorossa è reduce dal pareggio contro il Sassuolo ed è stata fallita un’occasione ghiotta per la corsa Champions League, in più ha fatto discutere Bruno Peres. La stagione è stata molto altalenante, ma può regalare ancora grosse soddisfazioni. In particolar modo è l’unica squadra italiana che è rimasta in corsa in Europa, mentre in campionato può raggiungere la qualificazione in Champions League. Oggi è andato in scena un duro confronto tra il tecnico Fonseca, la squadra ed il ds Pinto, si è parlato delle ultime prestazioni e come recuperare nelle prossime sfide.

L’episodio di Bruno Peres

Nel frattempo si è verificato un episodio che riguarda Bruno Peres, il brasiliano ha fatto infuriare i tifosi della Roma. L’esterno ha trascorso Pasqua in compagnia della fidanzata ed in un lussuoso hotel: “Vi auguriamo una buona Pasqua, noi siamo qui a festeggiare la nostra con questi sorrisi che non ci toglierà mai nessuno. Il sorriso sarà sempre la nostra forza, dimostriamo a tutti che in mezzo alle difficoltà ridiamo sempre”. Il messaggio non è stato particolarmente apprezzato dai tifosi della Roma che hanno ribadito il percorso deludente delle ultime partite, soprattutto il pareggio contro il Sassuolo.