Calciomercato Juventus, dall’Olanda: scambio con il Manchester United

Il calciomercato della Juventus è destinato ad entrare presto nel vivo, il club bianconero è concentrato sulla stagione in corso, ma l’intenzione è quella di muoversi in anticipo per la prossima stagione. In campionato il rendimento è stato al di sotto delle aspettative, il distacco dall’Inter non permette alla Juventus di lottare per lo scudetto. In Champions League ha dovuto fare i conti con l’eliminazione contro il Porto. La dirigenza non è assolutamente soddisfatta e l’allenatore Andrea Pirlo dovrà confermare la panchina già dalla sfida contro contro il Napoli, sono in corso valutazioni anche sul fronte calciatori.

Il calciomercato della Juventus

La Juventus ha intenzione di costruire una squadra più forte per la prossima stagione e ha bisogno di calciatori in grado di fare la differenza. Nelle ultime ore sono circolate voci direttamente dall’Olanda. Secondo quanto riporta soccernews.nl: la Juventus sarebbe pronta ad aprire una trattativa con il Manchester United per uno scambio a sorpresa: Adrien Rabiot in Inghilterra, in cambio di Donny van de Beek. L’olandese non si è ambientato al meglio in Inghilterra e potrebbe lasciare subito i Red Devils. La trattativa non è entrata nella fase calda, ma è un’idea interessante.