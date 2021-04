Calciomercato, le notizie: svolta sul futuro di Ibrahimovic. Duello Juve-Inter per De Gea, il Boca su Melo e Cavani

La stagione è entrata ormai nella fase decisiva, le squadre sono in lotta per raggiungere gli obiettivi e le dirigenze provano ad anticipare i tempi sul fronte calciomercato. Tanti aggiornamenti che riguardano anche le squadre del campionato di Serie A, tutte le novità nel dettaglio.

IBRAHIMOVIC – Il Milan e lo svedese si avvicinano sempre di più al rinnovo. L’intesa è vicinissima, manca solo la fumata bianca per l’accordo annuale.

BENITEZ – A tenere banco è anche il futuro dell’ex Napoli. I dettagli in un’intervista a Marca: “Ho già ricevuto più di un’offerta in questi mesi, ma non era il momento o non era il progetto giusto. Vorrei trovare un club con l’ambizione di competere e di lottare per vincere titoli o per sviluppare un progetto serio che ti porti a raggiungere in seguito quell’obiettivo. Priorità? Le mie esperienze in Premier con Liverpool, Chelsea o Newcastle sono state tutte molto soddisfacenti. Per questo la mia priorità continua a essere la Premier”.

DUELLO JUVENTUS-INTER – E’ imminente l’addio tra De Gea ed il Manchester United. Il contratto è in scadenza nel 2023 ed il futuro potrebbe essere in Italia. Secondo voci provenienti dalla Spagna in fila ci sono anche Juventus e Inter, servono circa 40 milioni per raggiungere l’accordo.

GOSENS – Nella sua autobiografia il calciatore dell’Atalanta ha svelato un retroscena: “Ero già d’accordo con lo Schalke per la stagione 2019/20. Sapevo esattamente quello che volevo. Trasferirmi allo Schalke non solo avrebbe realizzato il mio sogno della Bundesliga, ma anche quello di giocare nel mio club del cuore e, soprattutto, di poter tornare a vivere in Germania. L’Atalanta non ha voluto lasciarmi andare per nessun motivo”.

BOCA JUNIORS – Il club ha messo nel mirino due ex calciatori della Serie A: si tratta del centrocampista Felipe Melo e dell’attaccante Cavani.