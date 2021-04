Caso Ibrahimovic, lo svedese nega il pranzo in zona rossa: “era un meeting”

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare, dentro e fuori dal campo. Lo svedese si conferma uno dei migliori attaccanti in circolazione, ma deve fare i conti con qualche problema extra-calcio. L’accusa è quella di aver pranzato in un ristorante di Milano in piena zona rossa. Il rendimento in campo è stato ben al di sopra delle aspettative, lo svedese ha messo in mostra una buona condizione fisica, le qualità non sono state mai in dubbio e l’esperienza all’interno dello spogliatoio riesce sempre a fare la differenza. Gli ultimi giorni sono stati però di grande tensione.

La risposta di Ibra sul pranzo in zona rossa

L’attaccante Zlatan Ibrahimovic ha deciso di rispondere alle polemiche sul presunto pranzo in un ristorante di Milano nel periodo di zona rossa. Il calciatore del Milan è stato intercettato da ‘zona Bianca’: “Pranzo? No, era un grande meeting. Nessuno ha mangiato”, ha dichiarato lo svedese. Ibrahimovic è stato ripreso da una telecamera nascosta, ma nel frattempo non ha perso la calma: “Di che cosa parli? Cosa vuoi? Fare foto? Nessuno ha mangiato. Tieni la maschera giusta che è fuori”. La vicenda sembra ancora alle battute iniziali, ma lo svedese ha deciso di mettere le cose in chiaro.