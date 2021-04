Cassano sulla corsa Champions: “vedo male Juventus e Milan, una di loro resta fuori”

La corsa Champions League è sempre più avvincente, gli ultimi 90 minuti del campionato di Serie A hanno fornito interessanti indicazioni. Sono cinque le squadre in corsa per gli ultimi tre posti: Atalanta, Lazio e Napoli sono lanciatissime e nell’ultima giornata hanno tirato fuori prestazioni veramente incoraggianti, sempre più in crisi Milan e Juventus. Le due big del campionato italiano rischiano seriamente di rimanere fuori dalla prossima Champions League: è quanto dichiarato anche da Antonio Cassano alla Bobo Tv.

“Io dicevo sempre: “Se la Lazio vince, torna dentro al casino” e poi una tra Juve e Milan restano fuori. Il Milan ha dato conferma che inizia a far fatica a livello fisico e mentale. Per loro la vedo molto complicata e non so se vedo peggio loro o la Juve. Occhio alla Lazio, potrebbe essere a -2 sulla carta e ha partite abbastanza abbordabili”.