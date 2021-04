Ceferin contro Agnelli: “mai vista una persona così falsa, è un bugiardo”

E’ una situazione sempre più delicata dopo la nascita della nuova Superlega, sono arrivate pesantissime dichiarazioni di Ceferin contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli. L’introduzione della competizione porterà ai club più importanti un vantaggio dal punto di vista economico, la Uefa ha intenzione di iniziare una battaglia e minaccia di sanzionare i club. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin è stato durissimo. “Non posso sottolineare di più che la Uefa e il mondo del calcio sono unite contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto l’avidità. Il calcio e i governi sono uniti. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso”.

L’attacco durissimo ad Agnelli

Ceferin ha puntato il dito contro Agnelli. “Nella vita ne ho viste tante perché sono stato un avvocato. Mai visto persone del genere. Woodward mi ha chiamato giovedì dicendomi che sosteneva le riforme e voleva solo parlare del FPF. Non parlerò molto di Andrea Agnelli, la più grande delusione di tutte. Non faccio commenti personali, ma non ho mai visto una persona che menta così di continuo. Ho parlato con lui sabato pomeriggio e mi ha detto che erano solo voci e di non preoccuparmi. Mi ha detto ti chiamo in un’ora e ha spento il telefono. Ne ho viste tante, ma una situazione del genere mai. L’avidità è così forte che sconfigge anche i giusti valori umani. Siamo diversi e rimarremo diversi. Venerdì Woodward, Agnelli, Gazidis e Lopez hanno firmato la nostra riforma, non so se devo davvero dire cosa penso di loro”.