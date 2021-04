Ceferin, nuove bordate ad Agnelli: “meglio ingenuo che bugiardo”

E’ sempre più tensione tra il presidente della Uefa Ceferin e quello della Juventus Andrea Agnelli. L’argomento caldo è sempre quello della Superlega, il progetto della nuova competizione è fallito e continuano ad arrivare reazioni durissime. Ceferin è stato intervistato dal media sloveno 24ur e ha messo nel mirino ancora una volta Agnelli. “Io troppo ingenuo alle promesse di Agnelli? Potrei essere stato ingenuo, ma dico sempre che è meglio essere ingenuo che bugiardo”.

I dettagli sugli ultimi giorni di trattative: “quando l’ho sentito? Sabato ho ricevuto chiamate da 5 dei 12 club, mi hanno detto che avrebbero firmato. Allora ho chiamato Agnelli e mi ha detto che non era vero, che erano “stronzate”, che era tutto inventato. Gli ho detto che se era così avremmo potuto uscire con una dichiarazione pubblica. Mi ha detto: ‘Perfetto, prepara una bozza’. Quando l’ha vista ha detto che non gli piaceva molto la bozza, che l’avrebbe cambiata un po’ e mi avrebbe richiamato. Ma non ha più chiamato e ha spento il telefono”.