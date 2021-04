Ceferin spaventa Juventus e Milan: “chi è in Superlega starà fuori dalla Champions League”

Nel mondo del calcio continua a tenere banco il caso della SuperLega ed il presidente Ceferin avvisa Juventus e Milan, intenzionati ad appoggiare ancora la competizione. Attraverso il portale “Der Spiegel” ha deciso di mettere le cose in chiaro: “Chiunque continui a essere coinvolto nella Superlega, in futuro non potrà giocare nelle competizioni Uefa”, sulla stessa linea delle squadre italiane anche Barcellona e Real Madrid.

“Le nostre competizioni saranno fantastiche anche senza queste quattro squadre. Adesso possiamo dire che se qualcuno vuole essere egoista, può provare a fare di nuovo la Superlega. Ma ci hanno già provato una volta e hanno fallito!”.

“Sebbene la Superlega sia implosa dopo essere stata rapidamente abbandonata dalla maggior parte dei partecipanti, Real Madrid, Barcellona, Juventus e Milan non hanno lasciato il progetto. I dirigenti potrebbero subire alcune conseguenze”.

Poi l’ultimatum: “È chiaro che i club dovranno decidere se sono un club di Superlega o se sono un club europeo. Nel primo caso, ovviamente, non giocheranno in Champions League. Se sono pronti a farlo, possono giocare nella loro competizione. Stiamo ancora aspettando la perizia legale e poi diremo, ma tutti dovranno affrontare le conseguenze per le loro decisioni, e lo sanno bene”.