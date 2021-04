Chi è Jude Bellingham, la stellina del Borussia Dortmund che ha incantato anche in Champions League

I quarti di finale di Champions League hanno fornito importanti indicazioni, il tabellone è completo e le semifinali si preannunciano piene di emozioni. Il Manchester City ha rischiato seriamente l’eliminazione, il club inglese è una delle principali candidate alla vittoria finale ma dovrà fare i conti con avversari fortissimi come Psg e Real Madrid. Il Borussia Dortmund ha accarezzato la possibilità di staccare il pass per la semifinale, ma ha dovuto fare i conti con la maggiore qualità e con la rimonta del club inglese. Sono tante le note positive per il club tedesco, una su tutte la stellina Jude Bellingham, 17enne che è andato in gol nella sfida di Champions.

Chi è Jude Bellingham

Jude Victor William Bellingham è un calciatore inglese, centrocampista del Borussia Dortmund. Si tratta di un classe 2003 quindi con ancora ampi margini di miglioramento. E’ un centrocampista centrale ma che può giocare anche da mezzala ed in zona un pò più avanzata, la sua valutazione è già di 35 milioni di euro. E’ un calciatore dinamico, molto bravo anche nel dribbling stretto. La carriera è iniziata dalle giovanili del Birmingham, poi l’esordio in prima squadra. Si è messo subito in mostra come un prospetto interessantissimo, nel 2020 è stato acquistato dal Borussia Dortmund: riesce a ritagliarsi subito spazio. Il primo gol in Bundesliga è stato messo a segno il 10 aprile 2021 nel successo per 2-3 contro lo Stoccarda, poi la marcatura in Champions League contro il Manchester City. Protagonista anche con la Nazionale inglese, è stato convocato addirittura dalla prima squadra.