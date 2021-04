“Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, dalla Spagna lanciano la notizia della possibile rottura

E’ sempre più incerto il futuro di Cristiano Ronaldo. La stagione della Juventus è stata altalenante, il portoghese si è confermato un goleador ed in tante partite ha trascinato la squadra, in Champions League invece non è stato decisivo. L’ex Real Madrid è stato preso per provare a vincere in Europa e la missione per il momento è fallita. CR7 è legato alla Juventus da un contratto fino al 2022, ma l’ingaggio pesa tantissimo e l’addio anticipato non è per nulla da escludere. La pandemia da Coronavirus ha accentuato la crisi del calcio italiano e ha colpito anche il club bianconero. E’ già partita l’idea di puntare su una squadra giovane, come confermano le ultime mosse di calciomercato.

Le voci dalla Spagna su Cristiano Ronaldo

Il futuro di Cristiano Ronaldo si deciderà entro le prossime settimane. Il portoghese non è soddisfatto della stagione dei bianconeri, la rosa non è considerata all’altezza per provare a vincere tutto in Italia ed Europa. Cristiano Ronaldo è un calciatore competitivo e non accetta di arrivare secondo. Il nervosismo è ormai chiaro, come dimostra anche il gesto della maglia lanciata al termine della partita contro il Genoa. “Cristiano Ronaldo è stufo della Juventus”, è il titolo lanciato da As. Secondo le voci provenienti dalla Spagna, il calciatore avrebbe deciso di lasciare l’Italia al termine della stagione ed in particolar modo vorrebbe tornare al Real Madrid. I Blancos al momento sono però freddi, gli obiettivi principali sono Haaland e Mbappé.