Di Natale inizia la carriera da allenatore: è il nuovo tecnico della Carrarese

Silvio Baldini si è dimesso e non è più l’allenatore della Carrarese, al suo posto arriva Antonio Di Natale. La squadra è reduce dalla brutta sconfitta contro l’Albinoleffe, la situazione di classifica è sempre più pericolosa ed il rischio dei playoff è concreto. In 35 partite ha totalizzato 40 punti, ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza. L’ex attaccante dovrà portare tranquillità in un momento di vera crisi.

Il comunicato

La Carrarese ha comunicato il ribaltone: “Carrarese calcio 1908 prende atto della volontà irrevocabile espressa, giornata di ieri, da parte di Mister Silvio Baldini di rassegnare le proprie dimissioni che, rende noto, vengono accettate senza riserva in ragione del preminente interesse rappresentato dal bene presente e futuro del Sodalizio. L’occasione è gradita per rivolgere i più sentiti ringraziamenti alla persona di Silvio Baldini per la professionalità mostrata in queste quattro stagioni sportive costellate da importanti risultati ad un passo dalla storia nonche’ per la dedizione, senso di appartenenza ed amore non comune mostrato verso i colori azzurri. Altresì, si comunica che, dopo aver stretto contatti con alcuni altri allenatori, la scelta per la guida tecnica della Prima Squadra è ricaduta sul Sig. Antonio Di Natale che è persona di indiscussa fama calcistica e di indubbie capacità e competenze tecniche. Per il tesseramento del Sig. Antonio Di Natale saranno avviate le istanze del caso al Settore tecnico per consentirgli, in deroga, la possibilita’ di assumere compiutamente l’incarico”.