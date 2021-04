Effetto Europa League, la Roma vola nel Ranking Uefa: solo la Juve nelle Top 10, la classifica

La classifica del Ranking Uefa è sempre molto interessante, indica il rendimento delle squadre nell’arco della stagione. I club italiani sono stati deludenti, solo la Roma è rimasta in corsa in Europa League mentre in Champions sono state tutte eliminate tra la fase a gironi e gli ottavi di finale. In particolar modo hanno deluso le aspettative l’Inter e la Juventus, mentre Atalanta e Lazio hanno fatto il massimo nonostante l’eliminazione agli ottavi di finale. La Roma è un’assoluta protagonista in Europa League, il successo contro l’Ajax nell’andata dei quarti di finale ha permesso alla compagine di Fonseca di avvicinarsi tantissimo alla semifinale.

Il ranking Uefa

Nelle prime 15 posizioni del Ranking Uefa troviamo solo due squadre italiane: la Juventus e la Roma. La posizione dei bianconeri è frutto delle ultime stagioni mentre i giallorossi sono in risalita grazie al rendimento in Europa League. In prima posizione troviamo il Bayern Monaco che guida con ampio margine, i tedeschi rischiano però l’eliminazione ai quarti di finale dopo la sconfitta all’andata contro il Psg. Sul podio due squadre spagnole: il Real Madrid ed il Barcellona a distanza di pochi punti. La prima italiana è la Juventus al quarto posto, poi City, Atletico, Psg, Manchester United, Liverpool e Siviglia. In risalita la Roma che è riuscita a superare il Porto.

1. Bayern Monaco 132.000

2. Real Madrid 124.000

3. Barcellona 122.000

4. Juventus 120.000

5. Manchester City 117.000

6. Atlético Madrid 115.000

7. Paris Saint-Germain 112.000

8. Manchester United 106.000

9. Liverpool 100.000

10. Siviglia 98.000

11. Arsenal 95.000

12. Chelsea 91.000

13. Borussia Dortmund 90.000

14. Tottenham 88.000

15. Roma 86.000