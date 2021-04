Euro 2020, la proposta di Calcagno: “vaccinare tutti i calciatori convocati”

“Io mi auguro ch gli atleti che andranno agli Europei siano vaccinati, ma non per cercare scorciatoie ma perché sia una cosa normale”. Sono le dichiarazioni di Umberto Calcagno, presidente dell’Assocalciatori, a RadioUno. “Cosi’ come mi auguro che prima dei prossimi campionati tutto il nostro mondo possa essere vaccinato per lavorare in sicurezza. Sul protocollo ci sono state delle storture che fanno parte del nostro mondo, ma c’e’ stata grande responsabilità. Oggi la regolarità dei campionati ha un significato diverso e tutti dobbiamo accettare questa fase e’ eccezionale e che chiudere i campionati è importante per tutto il sistema”.

Sulla Superlega: “Modalità e tempistiche con cui è stata annunciata, aldila’ del fatto che non sembra possa partire, sono state sbagliate, ma è importante analizzare le storture di un sistema che sono alla base di questa fuga in avanti. Il nostro mondo negli ultimi anni ha sperperato ricchezze importanti, dobbiamo capire come incidere nel sistema e cambiare questa tendenza per evitare altre fughe in avanti”.

“I calciatori sanno che nuove risorse si possono creare soltanto dalle grandi competizioni, ma bisogna salvaguardare il merito sportivo e redistribuire le risorse in modo più equilibrato”, ha concluso Calcagno.