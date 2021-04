Europa League, stangata per Kudela: 10 giornate di squalifica per razzismo

Arriva la mano durissima della Uefa nei confronti di Ondrej Kudela, il calciatore dello Slavia Praga è stato squalificato per 10 giornate con l’accusa di razzismo. I fatti risalgono alla partita di Europa League del 18 marzo contro i Rangers, secondo quanto riportato il difensore avrebbe tenuto un comportamento razzista nei confronti di Glen Kamara. Sarebbero emerse offese all’indirizzo del centrocampista di origine della Sierra Leone ma nato a Tampere in Finlandia, in particolar modo quella di scimmia. Secondo quanto riportato nel referto si sarebbero verificati scambi di offese, lo stesso Kamara è stato squalificato per tre turni “per aver aggredito un altro giocatore”.

Chi è Ondrej Kudela

Ondřej Kúdela è un difensore dello Slavia Praga. Può essere impiegato anche nel ruolo di centrocampo, il suo ruolo è quello di centrale arretrato oppure terzino. Inizia la carriera dalle giovanili dello Slovácko, poi l’esordio in prima squadra. Tante altre esperienze: il prestito al Kladno, lo Sparta Praga, il Mladá Boleslav, il prestito all’Ordabası, lo Slovan Liberec e adesso Slavia Praga. Protagonista anche con la maglia della Repubblica Ceca, dall’Under 17 fino alla Nazionale maggiore. Adesso questa brutta vicenda che rischia in parte di condizionare la carriera.