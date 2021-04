Florentino Perez spiega la Superlega: il merito sportivo ed il futuro del calcio. Poi si sbilancia su Cristiano Ronaldo

Il caso della Superlega continua a tenere banco. La Uefa e la Fifa hanno minacciato i 12 club fondatori di questa nuova competizione, sono arrivate pesanti accuse da Ceferin nei confronti del presidente della Juventus Andrea Agnelli. Interessanti indicazioni sono arrivate da Florentino Perez, intervenuto alla trasmissione spagnola “El Chiringuito. “Invece di fare la Champions che sta perdendo di interesse, come è sempre accaduto nella storia, per esempio la Uefa e la Fifa si erano opposte alla nascita della Coppa Campioni. La cosa attrattiva è che le grandi giochino tra di loro. Io non sono padrone del Real, il Real è dei soci, io sono qui per salvare il calcio. Un Real Madrid-Manchester o un Barcellona-Milan sono più attrattivi di sfide con squadre modeste che partecipano alla Champions”.

Quindi squadre saranno in Superlega di diritto, le altre cinque per merito: “ci si potrà qualificare. Ci saranno le 15 squadre che generano valore, ma 5 squadre si qualificheranno per merito sportivo. La coppa è aperta, non abbiamo mai pensato a una lega chiusa. Crediamo ai meriti sportivi. Dalla Champions la Uefa guadagna 120 milioni, noi gliene daremo 400 o quello che possiamo. Se generiamo questa quantità di denaro, salveremo il calcio in generale”.

Infine su Cristiano Ronaldo: “non tornerà a Madrid, non ha più senso, lo amo moltissimo e ci ha dato tanto ma non ha più senso. Ramos? Siamo in una situazione molto brutta e nessuno mette i soldi e dobbiamo essere realistici, siamo tutti molto cattivi. Non ho detto che non continuerò. Al momento stiamo vedendo come sistemare la chiusura di quest’anno. e poi vedremo arrivare l’anno”.