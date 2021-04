Focolaio in Nazionale, Florenzi e Grifo positivi al Coronavirus

E’ scoppiato un focolaio in Nazionale, al rientro della squadra dagli impegni per le qualificazioni ai Mondiali si sono registrati nuovi casi. Si tratta di Florenzi e Grifo, in particolar modo assenza pesantissima per il Psg nell’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco.

Il comunicato del Psg

“Dopo l’ultimo test Sars-Cov2 PCR, Alessandro Florenzi è confermato positivo. Egli rispetterà quindi l’isolamento ed è soggetto al protocollo sanitario appropriato. Come promemoria, il giocatore era stato in isolamento per alcuni giorni per precauzione”.

Il comunicato del Friburgo

“Per Vincenzo Grifo, al suo ritorno dalla nazionale italiana, un altro test per Coronavirus a bassa concentrazione virale è risultato positivo. Il giocatore si è immediatamente messo in quarantena e non si è presentato alla partita di Mönchenglbach. Tutti gli altri test sono risultati negativi”.