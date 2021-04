Follia di Guarin, rissa con il padre: l’ex Inter ricoperto di sangue, immediato l’arresto [VIDEO]

Fredy Guarin ha perso la testa. Episodio incredibile che riguarda il mondo del calcio, il protagonista è stato l’ex Inter oggi al Millonarios. Il colombiano è stato fermato fuori dalla casa dei genitori dopo una rissa con il padre, è quanto riferito dalla polizia di Medellin. Il video è diventato subito virale, si vede il calciatore ricoperto di sangue sulla mano destra, sulla schiena e sulla gamba destra. Jorge Luis Vargas, responsabile delle forze dell’ordine, ha spiegato l’accaduto: “Abbiamo ricevuto una telefonata relativa ad un atto di violenza domestica in cui era coinvolto Guarin. Quando la polizia è arrivata sulla scena, ha trovato lesioni personali all’interno di una casa dove il ragazzo è stato protagonista di una lite con i suoi genitori. Questi hanno agito in modo professionale chiedendo assistenza in modo che Guarin fosse fermato come previsto dalla legge. Siamo legalmente in attesa delle azioni che la famiglia può intraprendere. Potrebbe essere necessaria una denuncia e stiamo lavorando su questo mettendoci in contatto con l’accusa e i medici per avere una diagnosi”. In basso il VIDEO di Guarin.