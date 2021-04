Gli squalificati di Serie A, le decisioni del giudice sportivo dopo i posticipi: assenze pesanti per Atalanta, Roma e Napoli

Dopo i posticipi della 32esima giornata, il giudice sportivo ha squalificato altri tre calciatori che saranno costretti a saltare il prossimo turno di Serie A. Grandissima prestazione dell’Atalanta che però è stata beffata nel finale della Roma: i nerazzurri hanno dominato in lungo ed in largo e sono passati in vantaggio con un gol di Malinovskyi, l’espulsione di Gosens ha condizionato nettamente la sfida ed i giallorossi hanno trovato il gol del pareggio con un tiro da fuori di Cristante. Nell’altra sfida tutto facile per il Napoli che ha avuto la meglio della Lazio. Tre calciatori non potranno prendere parte alla prossima partita, più i 5 già comunicati.

Gli squalificati in Serie A, il giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 aprile 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GOSENS Robin Everardus (Atalanta): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

IBANEZ DA SILVA Roger (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MANOLAS Konstantinos (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) DIRIGENTI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

TARE Igli (Lazio): per avere, sia durante l’intervallo sia al termine della gara, protestato insistentemente con il Direttore di gara mentre il medesimo si recava nel suo spogliatoio.